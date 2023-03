Sergio Cabral abre conta no Instagram e compartilha rotina fora da prisão

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, abriu um perfil no Instagram e passou a ser seguido por mais de 6 mil pessoas em menos de 24 horas. Em publicação, Cabral fez agradecimentos à ex-esposas, filhos, amigos e parentes, que o apoiaram enquanto esteve na prisão. Ele passou seis anos na cadeia e saiu no final do ano passado, pouco antes do Natal, ao conquistar uma progressão de regime, com prisão domiciliar. Recentemente, a Justiça derrubou a prisão domiciliar e impôs a ele apenas algumas medidas cautelares, como uso de tornozeleira. eletrônica. Em outras publicações, Cabral chegou a recomendar a leitura de alguns livros e mostrar sua rotina de exercícios físicos em uma academia. O ex-governado do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 400 anos de prisão por diversos crimes, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga