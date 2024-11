Serial Killer: Homem é preso pelo assassinato de 10 jovens em Maceió

Entre outubro de 2023 e agosto de 2024, dez jovens foram assassinados nos bairros de Vergel do Lago e Ponta Grossa, na periferia de Maceió, capital do Alagoas. Albino Santos de Lima, de 42 anos, foi preso no dia 17 de setembro, em sua casa no bairro de Ponta Grossa e confessou oito homicídios, embora a Polícia tenha encontrado indícios de que mais dois assassinatos tenham sido cometidos por ele.

Ao G1, o advogado Geoberto de Luna, responsável pela defesa de Albino, disse que tentará provar que seu cliente é um sociopata. Se o suspeito for considerado inimputável por transtorno mental pela Justiça, deverá cumprir pena em unidades de saúde, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

A polícia chegou até Albino após encontrar filmagens dele com comportamento suspeito próximo às ruas onde os assassinatos ocorreram. Albino foi preso preventivamente e uma arma que possuía teve perícia realizada apontando que havia sido a mesma que havia realizado os disparos contra as vítimas dos assassinatos.

Segundo a polícia, o homem marcava no aplicativo do calendário de seu celular, as datas em que cometia os crimes, bem como possuía uma pasta de arquivos em seu celular, dentro da qual havia fotos dele no túmulo das vítimas.

Para a Polícia, Albino afirmou que voltaria a cometer assassinatos e que monitorava as vítimas nas redes sociais porque elas tinham envolvimento com organizações criminosas, algo facilmente refutado pela polícia. Ao menos outros oito assassinatos em Maceió podem ter tido envolvimento do suspeito.

CRONOLOGIA DE ASSASSINATOS