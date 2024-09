Série B: Coritiba derrota Ceará por 3 a 1 no Couto Pereira

Em partida transmitida pela TV Brasil, o Coritiba superou o Ceará por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (18) no estádio Couto Pereira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo em casa o Coxa assumiu a 11ª posição da classificação com 37 pontos. Já o Vozão permaneceu com 39 pontos, mas caiu para a 8ª colocação.

O Coritiba construiu sua vitória com gols de Matheus Frizzo, Júnior Brumado e Robson, enquanto Barceló descontou para o Ceará.