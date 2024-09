Série B: Ituano goleia Ponte Preta para deixar a zona do rebaixamento

O Ituano goleou a Ponte Preta por 4 a 1, na noite desta sexta-feira (13) em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória na partida válida pela 26ª rodada da competição e que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Galo de Itu subiu para a 15ª posição com 28 pontos.

Com o resultado desta sexta-feira a equipe comandada por Alberto Valentim chega à segunda vitória consecutiva no torneio, com a melhor campanha do returno (conquistando 15 dos 21 pontos possíveis).

Mesmo fora de casa, o Ituano adotou desde o início uma postura ofensiva, abrindo o placar logo aos 3 minutos, com o atacante Bruno Xavier aproveitando bola defendida parcialmente pelo goleiro Pedro Rocha após finalização de Thonny Anderson. Na etapa inicial, a Ponte chegou a igualar, com Iago Dias aos 14 minutos. Porém, após o intervalo, o Galo tomou conta do jogo.

Logo aos 10 minutos a dupla Bruno Xavier e Thonny Anderson voltou a funcionar, mas desta vez com o primeiro cruzando para gol de cabeça do segundo. Mas o artilheiro da noite foi mesmo Bruno Xavier, que venceu o goleiro Pedro Rocha em mais duas oportunidades (aos 23 e aos 28 minutos) para dar números finais ao placar.