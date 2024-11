Série B: vice-líder Novorizontino bate Chape a três rodadas do fim

A três rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino emplacou a terceira vitória seguida ao bater a Chapecoense por 2 a 0, com gols de Neto Pessoa e Patrick, em partida transmitida pela TV Brasil direto da Arena Condá. Vice-líder na tabela, com 63 pontos – atrás do Santos, com 65 – o clube do interior paulista, conhecido como Tigre, está cada vez mais próximo do inédito acesso à elite do futebol nacional.

Apenas os quatro primeiros colocados disputarão a Série A do Brasileirão em 2025. No domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), tem transmissão ao vivo de Ceará x Avaí na TV Brasil.. Se o Vozão não vencer na Arena Casteão, em Fortaleza, o Santos poderá comemorar o retorno à Série A no ano que vem.

Sem a presença de Neymar, Dorival convoca seleção para Eliminatórias. O TIGRE DO VALE ESTÁ PERTO DE FAZER HISTÓRIA! ⚫ Fora de casa, o @novorizontino venceu e convenceu mais uma vez. Vitória muito importante para o time se aproximar do acesso. ⬆️ pic.twitter.com/711AHh93eT — Brasileirão Betnacional – Série B (@BrasileiraoB) November 2, 2024

Embora fora de casa, o Novorizontino começou dominando a partida, que começou sob uma chuva fina. Três minutos foram suficientes para o Tigre abrir o placar na Arena Condá. A jogada começou com o camisa 9 Neto Pessoa pela esquerda: ele lançou para o lateral Igor Formiga na direita, que cruzou de volta para Neto chutar certeiro no fundo da rede. Após o gol, o jogo perdeu o ritmo e a chuva mais volumosa deixou o campo pesado.

O Novorizontino recuou, e a Chape aproveitou para atacar em busca do empate. A melhor chance do Verdão do Oeste foi aos 45 minutos, após um lindo passe de Ítalo para o meia Rafael Carvalheira chutar uma bomba, que foi pelo lado de fora do goleiro Airton.

Após o intevalo a chuva deu uma trégua, mas o gramado seguiu sofrível. A Chape voltou ainda mais ofensiva no segundo tempo, e os visitantes pouco criaram. Ao 16 minutos, Marcinho avançou e cruzou para a grande área, mas a defesa do Tigre estava atenta e impediu a jogada. Dois minutos depois, foi Maílton que lançou e o goleiro Airton se adiantou e defendeu. A melhor chance de empate ocorreu aos 32 minutos, mas Airton fechou o gol do Tigre duas vezes. A primeira foi um chute preciso de Rafael Carvalheira e, na sequência, a bola para Marcelo Júnior, que chutou para nova defesa de Airton. Nos 10 minutos finais, a chuva voltou a castigar na Arena Condá. E quando o placar já parecia definido, o Novorizontino ampliou com gol de cabeça de Patrick, após encanteio cobrado por Danilo Barcelos.

AQUI É SANTOS! ⚪️⚫️ O Santos vence o Vila Nova por 3 a 0, garante mais três pontos e fica próximo do principal objetivo da temporada! #PelaReconstrução João Basso, Guilherme e Otero marcaram os gols santistas! pic.twitter.com/dcqc8NBf9G — Santos FC (@SantosFC) November 2, 2024

Outros resultados

Outras três partidas movimentaram a 35ª rodada da Série B neste sábado (2). Jogando na Vila Belmiro, o líder Santos aplicou 3 a 0 no Vila Nova, com gols de Otero, Guilherme (de pênalti) e João Basso.

Em Goiânia, o Goiás superou o Guarani por 1 a 0, com gol de Breno Herculano.

