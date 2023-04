Série D sem TV; esse é o novo pepino para a CBF resolver

A CBF parecia bem satisfeita com a solução encontrada para a transmissão da Série B, que acabou sendo negociada com a Band, mas não contava com um problema de última hora, envolvendo a Série D.

A plataforma InSportsTV, por meio de nota, anunciou nesta terça-feira (25/4) que não vai mais transmitir a competição. O serviço tinha acordo com a CBF válido por três temporadas, iniciado em 2022.

Com a decisão da emissora, os não se sabe se haverá transmissões para os primeiros jogos da competição, que tem o seu início previsto para a primeira semana de maio.

Comunicado da InSportsTV

É com profundo pesar que comunicamos que a Insports TV não fará mais a transmissão da série D do Brasileirão.

Apesar de nossos melhores esforços e compromisso em fornecer uma cobertura de alta qualidade, encontramos inúmeros obstáculos insuperáveis.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos fãs, jogadores, treinadores e todos aqueles que nos apoiaram durante nosso tempo de cobertura do campeonato.

Continuamos comprometidos em trazer a vocês o melhor em cobertura esportiva e continuaremos a explorar oportunidades para expandir nossas ofertas no futuro.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!