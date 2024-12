Série derivada de Divertida Mente já está no streaming: saiba onde ver

Produção de Sonhos, nova série derivada do universo da animação Divertida Mente, estreou nesta quarta-feira (11/12 ) no Disney+. Com quatro episódios, a produção leva o público de volta à mente da adorável Riley, explorando os bastidores criativos e caóticos da construção de seus sonhos.

Na trama, Riley enfrenta o desafio de processar suas memórias, enviadas pela Alegria e pelas outras emoções para o estúdio da Produção de Sonhos.

Esse local, inspirado nos grandiosos estúdios de cinema de Hollywood, é palco de uma divertida confusão: a aclamada diretora Paula Persimmon precisa lidar com a pressão de criar um novo sonho de sucesso enquanto trabalha ao lado de Xeni, um pretensioso diretor de devaneios que busca ascender no competitivo ramo dos sonhos.

No Brasil, o elenco de dublagem retorna com Miá Mello (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Katiuscia Canoro (Tristeza), Dani Calabresa (Nojinho) e Léo Jaime (Raiva), trazendo novamente a energia e o carisma dos personagens. A novidade é o reforço de Cecília Lemes (Paula Persimmon) e Marcio Marconato (Xeni), que dão voz aos novos protagonistas dessa história.

Além da narrativa cativante, a série apresenta uma trilha sonora composta por Nami Melumad, que estará disponível nas plataformas digitais a partir de 20 de dezembro.