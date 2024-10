Série sobre Maníaco do Parque estreia em novembro; veja trailer

A série documental Maníaco do Parque: A História Não Contada chega ao Prime Video em 1º de novembro. Com lançamento exclusivo no streaming, a produção vai mostrar detalhes do processo criminal e o resultado de entrevistas com mais de 50 pessoas.

Na produção escrita e dirigida por Thaís Nunes, o público vai acompanhar a história contada por vítimas sobreviventes e familiares de mulheres assassinadas. Entre revelações e aúdios inéditos do assassino, os quatro episódios da trama mostram também o papel da mídia na investigação do caso. Confira ao trailer!

O Prime Video vai lançar ainda, na mesma data, a áudio série Maníaco do Parque – Um Serial Killer Entre Nós, focada na investigação que levou Francisco de Assis Pereira à prisão. Além disso, o filme ficcional Maníaco do Parque chega ao serviço nesta sexta-feira (18/10) com Silvero Pereira e Giovanna Grigio como protagonistas.