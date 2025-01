SERPRO disponibiliza degustação gratuita de portal para prefeituras

o Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, quer transformar em realidade para prefeituras de todo o Brasil, especialmente aquelas com menos de 80 mil habitantes. Para isso, a estatal lançou uma campanha para oferecer, por meio de degustação gratuita de até seis meses, soluções tecnológicas da Plataforma de Inteligência de Governo que revolucionam a maneira como os cidadãos interagem com a administração pública, tornando processos mais rápidos, seguros e acessíveis.

Entre as soluções disponíveis estão:

Portal acessível e integrado ao Gov.br: Permite que a prefeitura crie um portal integrado ao sistema Gov.br, onde os moradores podem acessar diversos serviços online, como emissão de certidões, agendamentos, envio de solicitações e acompanhamento de processos. O ambiente também pode ser integrado com os chatbots criados a partir do SerproBots (e também com o Whatsapp Business, se contratado);

SerproBots: Cria chatbots que atendam a essas demandas de forma automatizada, 24 horas por dia, sete dias por semana. Esses bots podem responder a perguntas frequentes, orientar os cidadãos sobre como proceder em diversas situações como IPTU, horários de atendimento ou processos de licenciamento.e até mesmo realizar agendamentos;

Neosigner: Proporciona a secretários, diretores e o próprio prefeito assinar documentos digitalmente, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, eliminando a necessidade de deslocamentos e papéis físicos garantindo a segurança jurídica dos documentos, utilizando certificados digitais qualificados;

SerproID: Possibilita ao prefeito assinar, mesmo em viagem, um contrato ou um decreto usando um smarthone ou tablet utilizando um certificado digital em nuvem;

Avisa BR: Propicia que a prefeitura envie notificações simultâneas por e-mail e SMS em cenários de emergência para conjunto de moradores cadastrados, utilizando uma interface única.

Além da gratuidade dos serviços durante o período de degustação, as prefeituras contarão com o suporte de especialistas do Serpro para a implementação das soluções, garantindo que os sistemas sejam usados de maneira eficiente e tragam os melhores resultados possíveis.

Para aderir, basta o gestor público municipal acessar aqui a página da campanha, escolher qual ou quais serviços deseja habilitar e confirmar sua adesão com uso de certificação digital. As orientações de como iniciar a degustação serão repassadas por e-mail logo em seguida.