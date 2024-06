Sertanejo Conrado lamenta morte de Miguel, filho gêmeo recém-nascido

O cantor João Vitor Moreira Soares – mais conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro –, anunciou que um dos filhos gêmeos morreu cerca de três horas após o parto de Anna Moraes, esposa do sertanejo. Na legenda de uma foto publicada com Miguel no colo, o sertanejo se declarou ao bebê.

“Você foi tão valente, meu filho. Tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho. Você me ensinou tanto em poucas horas, sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele; Acompanhei toda a sua luta”, escreveu Conrado. Bernardo, irmão de Miguel, sobreviveu.

Apesar de não ter revelado a causa da morte do filho, Conrado contou que Miguel viveu por três horas. “Tive a honra de te dar uma bênção especial. Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e [por] sua mãe, para que sejamos bons pais para seu irmão Bernardo. Que Deus te receba com muito amor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vá em paz, meu filho. Te amo e te amarei para sempre, meu Miguel”, completou o cantor.

Conrado publicou foto abraçado a Miguel, que morreu logo após o parto Reprodução/Instagram

Sertanejo Conrado revela morte de um dos gêmeos; o outro sobreviveu Reprodução/Instagram

Sertanejo Conrado, dupla de Aleksandro Sertanejo Conrado, dupla de Aleksandro (Reprodução: O Fuxico)

Conrado viu morte de Aleksandro Em maio de 2022, Conrado e Aleksandro sofreram um acidente de ônibus, na Rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas morreram. A perícia revelou que dois pneus do veículo chegaram a explodir.

A dupla havia saído de Tijucas do Sul (PR) após um show e seguia para São Pedro (SP), onde faria outra apresentação. O motorista do coletivo em que estavam a dupla sertaneja e músicos dos artistas perdeu o controle da direção após um dos pneus dianteiros estourar, e o veículo tombou.

Após ficar 46 dias internado e passar por três cirurgias, Conrado deixou o hospital e contou como descobriu sobre a morte de Aleksandro. “Minha mãe estava do lado, e falei para ela assim: ‘Mas que pena, eu perdi o Aleksandro’. Ela falou: ‘Como você sabe?’. E eu falei: ‘Na hora do acidente, eu estava consciente e escutei’”, detalhou o sertanejo, em entrevista ao Fantástico, ainda em 2022.

“Lembro que entrei no ônibus, coloquei meu celular para carregar e dormi. Consegui me segurar em uma tábua que tinha [no coletivo, na hora do acidente]. Ali, acho que foi primordial para eu não sair do ônibus, não ser jogado. Fiquei realmente preso, [mas] com uma parte das costas para fora”, completou Conrado.