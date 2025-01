Sertanejo Hugo, da dupla com Tiago, surge bem diferente após harmonização

O cantor Hugo, da dupla sertaneja com Tiago, compartilhou nas redes sociais seu novo visual após realizar procedimentos estéticos. Aos 42 anos, o artista passou por uma harmonização facial, fez mudanças no rosto e na boca, além de uma lipoaspiração. Ele já havia mostrado sua evolução em março do ano passado, comemorando o peso de 66 kg após os procedimentos. “Vai ficar ainda melhor”, celebrou na ocasião.

Hugo ganhou notoriedade em 2004, ao participar da terceira edição do reality musical “Fama”, da Globo, onde formou sua parceria com Tiago Piquilo. Desde então, a dupla construiu carreira no sertanejo e chegou a apresentar o programa “Festival Sertanejo”, no SBT, em 2013. As mudanças marcam uma nova fase para o cantor, que segue compartilhando sua jornada com os fãs.

