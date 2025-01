Servidores da Educação de Lauro de Freitas protestam por salário atrasado e prefeita responsabiliza gestão anterior

Servidores públicos, ligados a educação, de Lauro de Freitas fazem manifestação no Centro Administrativo do município reivindicando o pagamento dos salários do mês de dezembro a dois mil funcionários públicos do setor.

A prefeita do município, Débora Regis (União), usou o seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o tema e colocou a culpa na gestão anterior, de Moema Gramacho (PT), finalizada no último mês.

“Tem pessoas com quatro, cinco mil reais a pagar. O que é era para ser pago por mês. E tem dois anos que o município está devendo. Só de clínica temos um passivo de R$ 1,6 milhão. Outra coisa que descobrimos é que a gestão passada pagava o funcionário e retirava o INSS, o imposto de renda, também, não passava para a fonte”, disse Débora.

Na legenda da postagem, ela escreveu que “os servidores da nossa cidade merecem respeito, dignidade e condições justas de trabalho”.

A prefeita prometeu que os servidores terão outro tratamento na atual gestão. “Os salários na nossa gestão vão ser pagos no tempo correto. Vamos dar condição de trabalho, que hoje não se tem. Funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), por exemplo, não tem equipamentos de proteção, nem fardamento, não tem o mínimo. Ter respeito é fornecer esse ambiente adequado”.

Segundo o sindicato de servidores municipais, além de profissionais da área da Educação, também têm salários atrasados aqueles que atuam no setor de Saúde e na Guarda Municipal. Nas publicações, a prefeita Débora Regis não detalha a situação encontrada ao assumir o mandato.

Em nota, enviada a reportagem do Bahia Notícias, a prefeitura de Lauro de Freitas afirmou que “Débora Regis se reuniu com o gestor da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Ricardo Gois, para traçar alternativas com proposta de realizar o pagamento dos salários atrasados de dezembro dos servidores públicos do município”.

A gestora executiva declarou que não tem culpa pelo inadimplemto salarial de dezembro de 2024. “Referente ao salário do mês anterior, no qual não é de responsabilidade minha”, destacou. (Atualizada às 12h14)