Servidores de prefeitura do Norte baiano ocupam secretaria e cobram parcela do 13°

Um grupo de servidores da Secretaria de Saúde de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, ocupou a sede da pasta na manhã desta segunda-feira (23). Os trabalhadores cobram pagamento do 13° salário.

Ao Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, os manifestantes disseram que a gestão da prefeita Suzana Ramos (PSDB) ainda não realizou o pagamento da segunda parcela do benefício, prevista para ser paga até o dia 20 de dezembro.

No protesto, os servidores gritaram palavras de ordem como “pague o nosso décimo” e “servidor na rua, prefeita a culpa é sua”.