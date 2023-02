Servidores do Congresso fazem ato nesta quarta para marcar um mês de ataques aos Três Poderes

Nesta quarta-feira, 8, servidores do Congresso Nacional preparam um ato em defesa da democracia um mês após as invasões e depredações aos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ato está marcado para acontecer às 14h, no Salão Negro do Congresso. O espaço foi o primeiro a ser invadido e fica entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Está programada uma apresentação dos corais dos órgãos do Poder Legislativo e também do Tribunal de Contas da União (TCU), que vão cantar o Hino Nacional Brasileiro. Também serão reproduzidas mensagens de autoridades brasileiras e estrangeiras, como os integrantes da Coalizão Capitol Strong, formada por entidades que se uniram após a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Por fim, o ato termina no gramado em frente ao Congresso Nacional, onde a palavra “democracia” e a bandeira nacional serão abraçadas pelos participantes. O ato está sendo convocado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo.

A manifestação é aberta a todos que quiserem comparecer, mas visitantes devem fazer um cadastro para entrar no Congresso. Após um mês dos atos de violência e vandalismo do dia 8 de janeiro, os prédios da Praça dos Três Poderes ainda passam por reformas e a maioria das obras de arte danificadas ainda passam pelo processo de tentativa de restauração. Até o momento, a Justiça já bloqueou R$ 20,7 milhões de bens de mais de 40 pessoas suspeitas de financiar as invasões. O objetivo é assegurar que os bens dos acusados possam ser usados para ressarcir o patrimônio público, em caso de uma posterior condenação definitiva.

*Com informações da repórter Berenice Leite