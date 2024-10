Servidores do Itamaraty criticam demora no resgate de brasileiros no Líbano

Inquietação surge em meio ao aumento dos ataques israelenses, que já resultaram em mais de mil mortes, gerando um clima de medo entre a comunidade brasileira na região

O Sinditamaraty expressou sua profunda preocupação em relação à segurança dos funcionários do Itamaraty e de seus familiares em Beirute, no Líbano. Essa inquietação surge em meio ao aumento dos ataques israelenses, que já resultaram em mais de mil mortes, gerando um clima de medo entre a comunidade brasileira na região. A entidade critica a falta de ação do governo brasileiro diante da situação alarmante. Os servidores brasileiros no Líbano relataram que os Estados Unidos já iniciaram a evacuação dos familiares de seu corpo diplomático. Em contrapartida, a equipe diplomática do Brasil ainda aguarda orientações claras do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O Sinditamaraty enfatiza a necessidade de um plano de evacuação bem estruturado e de medidas imediatas para proteger seus membros e seus entes queridos, alertando que a inação do MRE pode ter consequências fatais. Além disso, o colunista Lauro Jardim revelou que o Itamaraty está em diálogo com a embaixada brasileira no Líbano. O objetivo é desenvolver um plano de contingência que permita a retirada de cidadãos brasileiros caso a situação entre Israel e Hezbollah se torne ainda mais crítica. A elaboração desse plano é vista como uma prioridade, dada a escalada do conflito na região.

A situação em Beirute continua a se deteriorar, e a comunidade brasileira observa com apreensão as decisões que estão sendo tomadas. A pressão sobre o governo brasileiro para agir de forma rápida e eficaz aumenta, à medida que a segurança dos servidores e de suas famílias se torna cada vez mais vulnerável. A expectativa é que o MRE tome as providências necessárias para garantir a proteção de todos os envolvidos.

