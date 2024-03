Servidores fazem paralisação no dia 3 de abril por reajuste

O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) convocou as entidades filiadas para o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação, que será realizado no próximo dia 3 de abril.

Os trabalhadores cobram reajustes salariais, além de um “revogaço” das medidas do governo Bolsonaro que atacam os serviços e funcionários públicos.

De acordo com o Fórum, a negociação entre o governo e os trabalhadores se arrasta desde julho do ano passado, quando ocorreu o primeiro encontro da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP).

Conforme a entidade, o governo segue sem apresentar uma resposta concreta à reivindicação das entidades representativas de reajuste salarial ainda 2024.

Congelamento salarial dos servidores De acordo com o Fonasefe, apesar da sinalização positiva inicial do governo, não houve avanço sobre o “revogaço” das medidas do governo Bolsonaro que, segundo eles, atacam os funcionários do governo.

Na última reunião da MNNP no último dia 28, José Lopez Feijoó, secretário de Relações de Trabalho, informou que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos estuda a possibilidade de antecipar o reajuste salarial para 2024, condicionado à excedentes na arrecadação da União.

Já o reajuste dos auxílios seria concedido em maio deste ano.

O Fonasefe entende que os servidores e servidoras não possuem condições de acumular mais um ano de congelamento salarial e, por isso, a classe não aceita 0% de reajuste em 2024.

Ainda de acordo com a entidade, a convocação é para que todos os servidores permaneçam em estágio de mobilização, participando das atividades locais, de greve e das assembleias de suas categorias para a intensificação das lutas.