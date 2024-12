Servidores reconhecem liderança de Ny, através de gestão eficiente e respeitosa na câmara de Itamaraju

No último dia 17 de dezembro, os servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Itamaraju prestaram uma emocionante homenagem à presidente da casa, vereadora Joseni Alves, conhecida como Ny. O tributo destacou sua gestão marcada por inovação, eficiência e transparência no comando do Poder Legislativo. Reconhecida por seu respeito e compromisso tanto com os servidores quanto com a população e os demais vereadores, Ny tem transformado a Câmara em um modelo de governança pública.

A homenagem não apenas evidenciou os avanços institucionais promovidos sob sua liderança, mas também reforçou o vínculo de confiança e valorização dos profissionais que compõem o Legislativo. “Este é o reflexo de uma gestão que entende que servir à população começa por respeitar quem trabalha para isso acontecer”, destacou um dos servidores presentes na cerimônia.

Com uma abordagem que equilibra determinação e sensibilidade, Ny conquistou avanços que reforçam a transparência e a inclusão no cenário político local. Sua liderança tem sido uma inspiração, não apenas para as mulheres, mas para todos que acreditam na força de uma gestão responsável e humanizada.

Em tempos de desafios crescentes na administração pública, Ny reafirma que liderança responsável é a chave para construir um futuro promissor.

“Transformar vidas começa com respeito, transparência e compromisso, esses valores que fazem de nossa gestão um verdadeiro legado para Itamaraju”, reforçou a vereadora Ny.