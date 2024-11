Sesab lança Campanha Novembro Azul com ações para a saúde do homem em toda a Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) inicia a campanha Novembro Azul com uma programação ampla voltada à saúde integral do homem, focando na prevenção e diagnóstico precoce de doenças como o câncer de próstata e o diabetes. As atividades ocorrem ao longo de todo o mês, tanto na capital quanto no interior, incluindo palestras, rodas de conversa, consultas especializadas e exames.

“A saúde do homem vai além do consultório e deve ser uma preocupação contínua. Queremos romper com estigmas e fortalecer a busca por autocuidado e prevenção”, afirma a secretária de saúde, Roberta Santana. “Esse é o nosso compromisso: aproximar os homens dos serviços de saúde e garantir que tenham acesso a um atendimento integral e de qualidade”, salientou.

Com o objetivo de reforçar a atenção integral à saúde masculina, destacam-se entre as ações da campanha a oferta de consultas com urologista e exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) no Ambulatório do Hospital Geral Roberto Santos e no Centro Estadual de Oncologia (Cican), e de consultas de ginecologia e mastologia para homens transexuais e pessoas não-binárias, no Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos. Esses atendimentos serão 100% agendados e a forma de agendamento será divulgada em breve.