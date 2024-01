Sessenta candidatos alcançam nota máxima na redação do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 16, os resultados individuais e o balanço geral do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizado em 2023. Segundo o instituto, 60 candidatos alcançaram nota máxima na redação, sendo quatro alunos de escolas públicas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. No ano anterior, foram 18 redações com notas máximas. O tema escolhido para a redação deste ano, “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, apontado como um dos motivos para o melhor desempenho dos candidatos em relação ao ano anterior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o Inep também divulgou a pontuação média dos candidatos nas diferentes áreas do conhecimento. Em linguagens, a média foi de 516 pontos; em ciências humanas, 522; em ciências da natureza, 497; em matemática, 534; e na redação foi de 641. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de um milhão de participantes, o que corresponde a 37% dos candidatos, atingiram nota suficiente para acessar uma vaga em universidades públicas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Já em relação ao Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares, o Inep estima que 61% dos candidatos têm nota suficiente para conseguir uma vaga. O Enem recebeu mais de 3,9 milhões de inscrições em 2023, sendo considerado o maior vestibular do país. No entanto, cerca de 1,2 milhão de inscritos não realizaram as provas. A taxa de participação foi de 70%, dois pontos percentuais acima do valor registrado no ano anterior.