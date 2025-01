Sete capitais começam 2025 com passagens de transportes públicos mais cara

A partir da próxima segunda-feira, 6 de janeiro, os moradores de São Paulo enfrentarão um aumento significativo nas tarifas de transporte público. A passagem de ônibus na capital paulista passará de R$ 4,40 para R$ 5, representando um aumento de aproximadamente 13%. Além disso, o metrô também sofrerá um reajuste, com a tarifa subindo de R$ 5 para R$ 5,20. Este aumento nas tarifas vem acompanhado da possibilidade de os cidadãos solicitarem o bilhete único, passe livre e meia entrada para estudantes, o que requer planejamento para aproveitar os benefícios oferecidos.

O aumento das tarifas de transporte público não se restringe apenas à capital paulista. Outras seis capitais brasileiras também estão registrando reajustes nos preços das passagens de ônibus. Em Belo Horizonte, por exemplo, as tarifas foram reajustadas no dia 1º de janeiro, com as linhas curtas custando R$ 2,75 e as convencionais R$ 5,10. Florianópolis também implementou um aumento, com a tarifa do cartão cidadão subindo para R$ 5,75, enquanto o pagamento direto chega a R$ 6,90, tornando-se a passagem mais cara do país. Em Natal, o reajuste ocorreu ainda dezembro, elevando a tarifa de R$ 4,30 para R$ 4,90.

Recife e Rio de Janeiro também estão na lista de capitais que enfrentam aumento nas tarifas. Em Recife, a passagem subiu de R$ 4,10 para R$ 4,28, um reajuste considerado dentro da inflação acumulada, já que o valor não era alterado desde 2022. No Rio de Janeiro, a tarifa aumentará para R$ 4,70 a partir do próximo domingo, também alinhada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em Salvador, o aumento de 40 centavos elevará a passagem de R$ 5,20 para R$ 5,60 a partir deste sábado.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA