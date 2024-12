Setor Comercial Sul e Taguatinga fazem testes com totens de segurança

O Setor Comercial Sul e Taguatinga, ao lado da Praça do Relógio, iniciam testes com totens de segurança nesta terça-feira (24/12). A nova tecnologia é uma inicativa da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Com o intuito de contribuir com o atendimento de emergências, redução da criminalidade, investigações criminais e a sensação de segurança, a ferramenta funciona em caráter experimental neste primeiro momento. A fase de testes vai durar 90 dias e, após o período, serão feitos relatórios e análises para demonstrar a efetividade da tecnologia.

“A permanência da nova ferramenta, e a implementação em outras regiões administrativas, dependerá da efetividade e análise de relatórios”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

A ferramenta funciona como um sistema de acionamento de emergências, e as seis câmeras – quatro fixas, uma móvel e outra que possibilita visualizar o responsável pelo acionamento – poderão contribuir com investigações policiais. As imagens serão direcionadas ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

A comandante-geral da PMDF, Ana Paula Barros, explica que o Copom disponibilizará dois atendentes por equipe de serviço para receberem os chamados dos totens de segurança e direcionar o atendimento ao cidadão. Para ela, o funcionamento vai “aumentar a assertividade no emprego de policiais militares, reduzir o tempo de atendimento e prevenir trotes.”

Totens

Os equipamentos possuem quatro metros de altura e reúnem várias funcionalidades em um único dispositivo, como estrutura robusta, sistema de giroflex semelhante às viaturas policiais, comunicador de alta potência que envia alertas à população e mensagens automáticas de áudio para campanhas educativas e orientativas, além de monitoramento simultâneo por câmeras 360°.

“O uso das imagens captadas pelas câmeras de segurança pode contribuir com o encurtamento do tempo de investigação e consequente responsabilização mais rápida do infrator, auxiliando nas investigações realizadas. Além disso, possibilita o emprego de um policiamento mais inteligente e mais efetivo”, ressalta Avelar.

Serão dois toques para acionar o totem. No primeiro, uma mensagem aparecerá para certificar que o equipamento tem de ser usado somente em situações emergenciais. Com o aceite o cidadão, a PMDF será acionada imediatamente e o Copom fará o atendimento.

A localização dos postes de segurança foram áreas de interesse permanente, com base em manchas criminais que indicam dias, horários e pontos de maior incidência criminal, além de locais com grande circulação de pessoas – com base em levantamentos realizados pela SSP e forças de segurança.

O dispositivo ainda poderá integrar o sistema Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU). A tecnologia já está presente em outros 14 estados brasileiros, como São Paulo e Pará.