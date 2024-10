Setor da indústria terá investimento de R$ 1,6 trilhão

O governo federal anunciou um investimento significativo no setor industrial, com um montante que ultrapassa R$ 1,6 trilhão até 2029. Desse total, 75% serão provenientes de investimentos privados, enquanto o governo federal contribuirá com R$ 400 bilhões. As obras fazem parte do projeto de infraestrutura verde, que visa modernizar e expandir a capacidade industrial do país. A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção também anunciaram seus compromissos financeiros.

Renato Correa, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), destacou a importância do apoio governamental para o desenvolvimento sustentável e criticou a drenagem de recursos do FGTS em operações de crédito consignado. Ele alertou sobre o encarecimento do crédito e a redução de recursos disponíveis, o que pode comprometer o acesso à habitação no Brasil. O setor privado planeja investir mais de R$ 1 trilhão em mobilidade urbana, saneamento básico, aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. Além disso, R$ 1,8 bilhão será destinado à produção de baterias para veículos elétricos.

O projeto Minha Casa Minha Vida também faz parte do plano, com a meta de entregar 2 milhões de moradias até 2026, sendo 500 mil equipadas com painéis solares. Até 2033, a meta é alcançar 7 milhões de moradias com essa tecnologia. Outro projeto inovador é o desenvolvimento de um barco voador, capaz de transportar até 10 passageiros a 150 km/h, mesmo em períodos de seca. O vice-presidente Geraldo Alckmin celebrou o progresso dos trabalhos, enquanto o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que 40% do Programa de Aceleração do Crescimento já foi executado, prometendo acelerar obras em estados e municípios.

Publicado por Luisa Cardoso