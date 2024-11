Setor de produtos de limpeza fecha 2024 com recorde de produção

O setor de produtos de limpeza no Brasil está passando por uma transformação significativa, com consumidores optando por produtos de marcas oficiais em detrimento dos piratas. Essa mudança de comportamento contribuiu para que o setor fechasse o ano com um recorde de produção. A isonomia fiscal prevista na reforma tributária é vista como um fator que trará benefícios tanto para os consumidores quanto para a indústria. Segundo Paulo Engler, diretor executivo da

Abipla Associação Brasileira Inds Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes, a reforma, atualmente em tramitação no Senado, promete reescrever a história industrial do país ao promover justiça fiscal e aumentar a arrecadação para a União, estados e municípios.

Engler, especialista em tributos, destaca que a reforma tributária eliminará incentivos que atualmente permitem que grandes empresas evitem o pagamento de impostos. Com a implementação do “split payment”, o pagamento de tributos será feito no consumo, desde que as etapas anteriores tenham sido devidamente tributadas. Ele acredita que, se bem-sucedida, a reforma resultará em um novo Brasil. Nesse sentido, o setor de limpeza já registrou um recorde de produção e vendas em 2024, impulsionado pela percepção dos consumidores sobre a eficácia dos produtos oficiais em comparação com os piratas.

Antes da pandemia, a indústria de limpeza operava próxima à sua capacidade máxima, mas sofreu uma queda de 5,7% em 2022. No entanto, em 2023, o setor se recuperou com uma expansão de 5,6%, e a alta acumulada até o terceiro trimestre de 2024 é de 11%. A substituição de produtos informais por formais, que são autorizados pela Anvisa e vendidos em grandes redes de varejo, tem sido um fator crucial para esse crescimento. De acordo com o especialista, os consumidores, responsáveis pela limpeza de casas, escritórios e fábricas, reconhecem que os produtos formais oferecem melhor limpeza, higienização e desinfecção, o que tem impulsionado a produção e as vendas no setor.

*Com informações de Marcelo Matos

*Reportagem produzida com auxílio de IA