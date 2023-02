Setor de serviços cresce 3% em dezembro e fecha 2022 com alta recorde

O volume de serviços no Brasil surpreendeu positivamente em dezembro e registrou alta de 3,1% no último mês do ano passado, na comparação com novembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o setor de serviços fechou 2022 com alta acumulada de 8,3%. Já na comparação com dezembro de 2021, o crescimento foi de 6%.

Trata-se do melhor resultado anual registrado pelo segmento desde o início da série histórica da pesquisa do IBGE, em 2011. Em 2022, o setor teve uma alta acumulada em 12 meses 14,4% superior aos níveis verificados antes do início da pandemia de Covid-19, em fevereiro de 2020.

O resultado veio bem acima das expectativas do mercado. O consenso Refinitiv projetava uma alta de 1% em dezembro e de 3,9% na comparação anual.

Em novembro do ano passado, o setor de serviços ficou no zero a zero (variação nula), depois de um recuo de 5% em outubro. Antes disso, porém, foram cinco altas mensais consecutivas.

Houve crescimento em quatro das cinco atividades pesquisadas em dezembro, com destaque para transportes (+2,5%) e outros serviços (+10,3%).

“O setor de transportes cresce desde 2020, mas com dinâmica diferente: inicialmente, por causa da área de logística, com alta nos serviços de entrega, em substituição às compras presenciais”, explica Luiz Almeida, analista da pesquisa. “Em 2022, há a manutenção da influência do transporte de carga, puxado pela produção agrícola, mas também pela reabertura e a retomada das atividades turísticas, impactando o índice no transporte de passageiro.”