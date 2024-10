Setores imobiliário e de construção devem movimentar, juntos, R$ 370,6 bilhões em 2024

Os setores imobiliário e de construção civil no Brasil estão em plena expansão, com expectativas de movimentar mais de R$ 370 bilhões até o final de 2023. Este crescimento é evidenciado por uma pesquisa recente que analisou o potencial de consumo dos brasileiros, destacando um aumento significativo na compra de imóveis. O levantamento aponta um crescimento de 10,3% nas aquisições, totalizando R$ 114,6 bilhões. Além disso, o segmento de materiais de construção também está em alta, com uma previsão de alcançar cerca de R$ 56 bilhões, representando um acréscimo de 8,3% em relação ao ano anterior.

Eduardo Aroeira, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, atribui esse cenário positivo a mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. As alterações no programa agora beneficiam um número maior de pessoas de baixa renda, permitindo-lhes adquirir imóveis com mais facilidade. Aroeira destaca que, embora a taxa de juros não esteja em seu nível mais baixo historicamente, ela ainda é considerada razoável, o que facilita a aquisição de imóveis e estimula tanto lançamentos quanto vendas. A acessibilidade das prestações tem sido um fator crucial para o aumento das transações no mercado imobiliário.

Além disso, o especialista em mercado imobiliário Fernando Lemos ressalta que os setores imobiliário e de construção civil funcionam como um termômetro da economia. Eles influenciam diretamente a cadeia produtiva e geram impactos positivos nas regiões onde os empreendimentos são realizados. Lemos explica que a entrega de novos prédios impulsiona a demanda por mobiliário e veículos, movimentando o mercado local. Este efeito cascata é benéfico para a economia, pois gera empregos e estimula o consumo em diversas áreas.

Apesar do crescimento observado, ainda há expectativas em relação ao aumento da oferta de crédito e à redução das taxas de juros, fatores que poderiam impulsionar ainda mais o setor. A continuidade desse crescimento depende de políticas econômicas que favoreçam o acesso ao crédito e mantenham as taxas de juros em níveis acessíveis. Com essas condições, o setor imobiliário e de construção civil no Brasil poderá continuar a ser um dos pilares do desenvolvimento econômico do país.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA