Setur-BA entrega novo fardamento para guias de turismo que atuam no estado

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) realizou, na segunda-feira (21), no espaço de eventos Casarão 17, no Pelourinho, em Salvador, a entrega do novo fardamento para 600 guias de turismo que atuam na Bahia. Foram contemplados profissionais registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), exigência legal para o exercício da atividade.

“Para qualificar o destino, a atuação dos guias é essencial. Eles são os responsáveis por receber os visitantes, nas 13 zonas turísticas do estado, com informações seguras sobre os destinos. As orientações fornecidas por esses profissionais permitem que os turistas saiam satisfeitos e compartilhem experiências positivas sobre a nossa terra. A padronização do fardamento identifica aqueles que estão devidamente regularizados e capacitados para o desempenho da atividade”, destacou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Essa parceria com o Governo do Estado valoriza a nossa categoria e combate a clandestinidade, garantindo que o turista reconheça o profissional autorizado a trabalhar”, completou a presidente do Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia (Singtur-BA), Rivanete Rodrigues.

Para o presidente da Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE), Leonardo Rodrigues, “essa iniciativa assegura a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes, por esses profissionais que são os maiores aliados de qualquer empreendimento turístico da cidade”.