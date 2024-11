Setur-BA oferece receptivo especial para integrantes do G20 que chegam a Salvador para discutir sobre cultura

Líderes das vinte maiores economias do mundo que desembarcam no aeroporto de Salvador, para as reuniões do Grupo de Trabalho de Cultura e de ministros da área do G20, têm receptivo especial da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com manifestações afro-baianas e experiências gastronômicas. Os eventos acontecem de segunda (4) a sexta-feira (8), no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Na chegada da ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, que é soteropolitana, ela cantou e dançou com a Orquestra de Berimbaus e o grupo percussivo de Bira Jackson. “É um grande momento para o Brasil e a Bahia, pois, além da curiosidade que as pessoas têm de conhecer o nosso estado, estamos mostrando a nossa cultura para o mundo inteiro”, destacou a ministra.

Diretor do Centro do Patrimônio Cultural dos Estados Unidos, Glen Davis ficou encantado com a recepção e degustou cravinho, tradicional bebida baiana de infusão. “O melhor receptivo que já recebi. Sei que Salvador foi a primeira capital do Brasil e será muito interessante ir ao Centro Histórico para conhecer seu patrimônio. Sei, também, da influência africana nas tradições da Bahia, e estou ansioso para viver isso”, relatou.

“É a minha primeira vez no Brasil. Pesquisei bastante sobre a Bahia e vi que a cultura brasileira nasceu aqui. Quero muito conhecer Salvador, o jeito vibrante do seu povo, o Pelourinho e suas igrejas”, disse a funcionária do Governo do Azerbaijão, Jeyran Jafazava.

A representante do Governo da Rússia, Ekaterina Katysheva, chegou motivada e provou picolé de cajá. “Estou feliz e cheia de expectativas para conhecer o maravilhoso patrimônio histórico da capital da Bahia. Adorei o sabor do picolé”.

A Setur-BA também vai atuar, nesta segunda-feira (4), no Centro de Convenções, com a divulgação dos atrativos das 13 zonas turísticas do estado, apresentação de capoeira e distribuição de cocadas e fitinhas do Senhor do Bonfim. Na quarta (6) e quinta (7), a secretaria ainda fará o receptivo especial nos hotéis Wish da Bahia, Fasano e Fera Palace, que recebem delegações estrangeiras.

Ascom – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia