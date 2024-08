Seu smartphone é Realmente 5G? Confira Agora na Lista Oficial da ANATEL

Com a chegada do 5G, muitos consumidores acreditam estar prontos para aproveitar a mais avançada tecnologia de conectividade. Mas será que o seu smartphone é realmente compatível com o 5G verdadeiro? Para garantir a experiência completa dessa nova era digital, é essencial que seu dispositivo possua a tecnologia NR SA (New Radio Standalone).

A ANATEL homologou uma lista de smartphones que suportam o verdadeiro 5G, ou seja, aqueles que operam de forma autônoma sem depender da infraestrutura 4G. Apenas esses dispositivos, que utilizam a tecnologia NR SA, podem oferecer o máximo potencial da rede 5G, com velocidades impressionantes e baixíssima latência.

A tabela abaixo apresenta a relação dos smartphones compatíveis com o 5G verdadeiro. Verifique se o seu dispositivo está listado e, caso contrário, considere a necessidade de atualizar seu aparelho para não ficar para trás nessa revolução tecnológica.

Tabela de Smartphones Compatíveis com o 5G Verdadeiro:

Verifique se o seu modelo está na lista e confirme se ele possui a tecnologia NR SA. Não se deixe enganar: somente com um dispositivo que suporte o 5G verdadeiro você poderá experimentar a internet do futuro. A revolução já começou, e estar preparado é fundamental.