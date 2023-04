Sexo de chocolate? Confira riscos de incluir o doce na transa

Por conta da Páscoa, o mês de abril é o que mais se consome chocolate. E mundo afora muitos transões temáticos aproveitam a data comemorativa para trazer a sobremesa para cama, a incluindo na hora do sexo. Contudo, por mais gostoso que possa ser, vale se questionar se a mistura é segura.

Sexo

O bem-estar sexual é considerado um dos pilares da boa saúde pela OMSGetty Images

Pílula anticoncepcional – contraceptivo – sexo – gravidez

O uso de preservativos previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)Getty Images

Sexo menopausa

A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vidaLarry Williams/Getty Images

Sexo

Cuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocionalGetty Images

Sexo silencioso

Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do Metrópoles, traz dicas para melhorar sua vida sexual George Doyle/Getty Images

Sexo

O sexo não deve causar dor Getty Images

cenas de sexo

Pessoas sexualmente ativas devem fazer exames médicos periodicamente para assegurar a saúde Getty Images

casal debaixo dos lençóis sexo transa

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem em média 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)Getty Images

sexo

O sexo é considerado uma atividade física Mizuno K/Pexels

sexo verão

A prática traz diversos benefícios. Queima calorias, melhora a autoestima, aumenta a qualidade do sono, diminui o estresse, colabora com a saúde cardiovascular etc Adam Kontor/Pexels

A uroginecologista Lilian Fiorelli esclarece que, quando bem utilizados, os alimentos podem vir a ser excitantes. Porém, nem tudo é permitido e é importante ter atenção a alguns detalhes, como a temperatura. “Alimentos quentes demais podem machucar, e os gelados demais podem até causar uma broxada”, explica.

Mas a regra de ouro é: está proibido brincar com chocolate ou qualquer outro alimento no interior da vagina. “Os riscos de infecção são altos”, alerta Lilian. Para a inserção, nem mesmo os produtos eróticos saborizados estão liberados, apenas lubrificantes (de preferência à base d’água).

Dito isso, a boa notícia é que na área externa está liberado usar e abusar da imaginação para deixar o sexo chocolatudo e delicioso. “Vale até fazer um grande banquete no corpo inteiro. Brincar e passear com um moranguinho pelas zonas erógenas do par, usar chantilly e caldas comestíveis e lamber bastante”, indica.

Se não quiser usar o chocolate, o mercado erótico oferece diversos produtos com o gostinho e o aroma da sobremesa. Confira:

Camisinha Chocolate

R$ 7,55Comprar

Gel Excitante Chocolate

R$ 7,90Comprar

Bolinhas de Massagem Chocolate

R$ 18Comprar