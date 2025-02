Shakira explica por que escolheu o Brasil para abrir turnê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Shakira foi a principal atração do Domingão com Huck deste domingo (9), na Globo. A cantora cantou alguns de seus sucessos e explicou por que escolheu o Brasil para abrir sua turnê, que estreia na terça-feira (11) no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela se apresenta na quinta-feira (13).

“É o melhor público do mundo”, disse ela a Luciano Huck. “Essa resposta, essa recepção no aeroporto, esse carinho que vocês me deram… Eu amo o Brasil. Foi o país que abriu as portas à minha música há tantos anos, e ainda continuam comigo me acompanhando, me apoiando, me entendendo. Eu sou muito agradecida a vocês.”

Durante o programa, a colombiana também conheceu duas brasileiras chamadas Shakira e assistiu a um vídeo de uma freira da escola onde estudou quando criança, que revelou que, na época, a cantora foi excluída do coral por ter um timbre muito particular.

Ela também conheceu uma das meninas que foram ajudadas por sua fundação, a Pies Descalzos, e assistiu a uma apresentação de dança de Raphael Vicente, o influenciador que viralizou ao dançar “Waka Waka” e que preparou uma coreografia para o novo remix de “Estoy Aquí”, feito por Papatinho.

Por fim, a cantora recebeu um disco de platina por “Las Mujeres Ya No Lloran”, álbum pelo qual recebeu um Grammy na semana passada. Ao final, ela se emocionou quando o auditório passou a gritar que “Shakira é brasileira”.

