Shantal Verdelho dá à luz seu terceiro filho com Mateus Verdelho

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Shantal e Matheus Verdelho – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramShantal Verdelho anunciou em seu Instagram, neste sábado (1º/6), o nascimento de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Mateus Verdelho. Os dois já são pais de Filippo, de 5 anos, e Domenica, de 2.

“Temos um meninão aqui. A gente ainda não tá pronto para mostrar a carinha dele. Por quê? Não sei. Pode ser que mais tarde a gente poste, amanhã, mas a gente não estava sentindo”, disse Shantal, sem mostrar o rosto ou revelar o nome do bebê.

Sobre a experiência do parto, Shantal afirmou ter tido o “parto dos sonhos”. “Foi perfeito e absolutamente tudo do jeito que eu queria. Até o que não dava para ninguém controlar foi do jeito que eu queria”, comemorou.

Vale lembrar que no nascimento da segunda filha, Shantal afirma ter sido vítima de violência obstétrica por parte do médico obstetra Renato Kalil. Em vídeos vazados na internet, o profissional aparece humilhando e xingando a influenciadora durante o parto de Domênica, nascida em setembro, em São Paulo.

