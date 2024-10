Shawn Mendes homenageia Liam Payne em show nos EUA: “O mundo chora por você”

O artista canadense, Shawn Mendes, homenageou o cantor e ex-integrante Liam Payne, nesta sexta-feira (18), em um show em Nova York. Na ocasião, Shawn desabafou sobre o falecimento do colega e dedicou uma das músicas da setlist para Liam e seus fãs.

“Quando eu soube a notícia sobre o Liam me senti completamente devastado. Eu vi ele algumas vezes, ele tinha uma alma linda, os olhos dele brilhavam. Essa música é sobre luto, aqueles que sentimos falta, lágrimas, e também sobre celebrar eles e quem eles eram, o que eles deixaram nesse mundo”, expressou o cantor, pouco antes da performance da música “Heart of Gold”, um das faixas do seu novo álbum de estúdio, “Shawn”, que será lançado em 15 de novembro.