Sheherazade faz duras críticas ao jornalismo do SBT: “Fraco, pequeno”

Depois de trabalhar por quase 10 anos como âncora de telejornais do SBT, Rachel Sheherazade fez duras críticas ao jornalismo da emissora de Silvio Santos. Durante entrevista para o Flow Podcast, a apresentadora afirmou que o canal é bem forte no entretenimento, mas que deixa a desejar na área de notícias. “É fraco, é pouco, é pequeno”, disse.

“Queria muito fazer essa transição [do jornalismo para o entretenimento], mas eu não encontrava quem acreditasse nessa transição porque sempre me viam como a Rachel da bancada, da política, da opinião”, falou se referindo a abrir o leque de oportunidades.

A ex-Fazenda, que está afastada dos telejornais desde a sua saída do canal, em 2020, prosseguiu: “E eu queria que vislumbrassem em mim que existem outros talentos a serem explorados, desenvolvidos. Então, assim, eu tenho uma cota de jornalista, você pertence a essa cota, não ao do entretenimento, e eu queria muito fazer essa comunicação”.

Sheherazade ainda destacou que nunca a deixaram explorar outras áreas. “Passei por tudo do entretenimento no SBT e todas as vezes que eu participava de um programa desses, a gente era vice-campeão”, lembrou.

“Então, assim, era inusitado ver o outro lado de uma jornalista, e isso me dava a ideia de que as pessoas queriam me ver em outros lugares, em outros palcos, mas a emissora não queria apostar, sempre apostou na Raquel âncora de TV porque dava certo, time que está ganhando não se mexe e eu fiquei por ali”, finalizou.

A comunicadora deixou o SBT de forma nada amigável. Rachel ingressou na Justiça contra a emissora em busca de direitos trabalhistas, mas sem sucesso. No fim do ano passado, Sheherazade participou de A Fazenda 15, ganhando bastante destaque por ter sido uma das preferidas dos telespectadores do reality da Record TV.