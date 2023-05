Shopee inaugura centro de distribuição com 6 mil m² em Salvador

A plataforma de e-commerce Shopee vai fortalecer sua atuação no Nordeste brasileiro. A companhia anunciou, nesta sexta-feira (12), a inauguração de dois centros de distribuição na região. Um deles em Salvador, com 6.000 m². O espaço já está funcionando e opera no modelo de cross-docking. De acordo com o site Exame, o espaço foi locado, e não adquirido pela companhia, que tem sede em Singapura.

A modalidade escolhida para a capital baiana funciona da seguinte forma: as mercadorias são coletadas dos vendedores por parceiros logísticos, reorganizadas e direcionadas aos chamados hubs de última milha, sem estoque, para em seguida serem entregues ao consumidor final.

O segundo espaço no Nordeste, que também já está funcionando, fica em Recife e tem 10.000 m². Com os novos centros de distribuição, a Shopee chega a oito no Brasil. Os outros seis estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Juntos, eles têm capacidade para atender a mais de 1,5 milhão de pacotes diariamente.

Além disso, a empresa abriu mais de 60 hubs nos últimos meses. Eles operam nos esquemas de primeira milha, coletando mercadorias de vendedores, e última milha, organizando os produtos para seguirem até os clientes. Como resultado, a companhia diz ter aumentado a capilaridade e atingido 40% mais cidades.

