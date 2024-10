Shopping que pegou fogo no Brás já foi interditado pela Prefeitura de SP e pertence a Law Kin Chong

Um incêndio atingiu o Shopping 25 Brás, localizado em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). O estabelecimento seria propriedade de Law Kin Chong, um empresário sino-brasileiro que já foi apontado como um dos principais contrabandistas do Brasil e estaria no nome de sua esposa, Hwu Su Chiu Law. Atualmente Law é investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre pirataria na Câmara Municipal. A gestão do shopping é realizada pela Maxim Administração e Participações Ltda. De acordo com informações divulgadas pelo shopping, todos os sistemas de segurança e combate a incêndio estavam operacionais no momento em que as chamas começaram.

Vale lembrar que o local já havia enfrentado problemas anteriormente, sendo interditado e multado em R$ 12 milhões em 2019 por violar o código de obras da cidade. Em 2022, uma nova inspeção revelou falhas nas instalações elétricas e obstruções nas saídas de emergência. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio por volta das 6h30 e conseguiu extinguir as chamas cerca de seis horas depois, mobilizando 24 viaturas e 76 profissionais.

A Defesa Civil informou que o foco do incêndio se originou no segundo andar, com a maior intensidade no primeiro pavimento. Durante a ocorrência, três pessoas foram atendidas por inalação de fumaça, mas todas estão em estado de saúde estável. Antes da chegada dos bombeiros, lojistas do shopping tentaram conter o fogo, mas não tiveram sucesso em evitar que as chamas se espalhassem.

