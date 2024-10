Shoppings de Salvador recebem mutirão de adequação de nomes para pessoas transgênero

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping recebem, nesta semana, Postos de Informações sobre o “9º Mutirão de Inclusão: Identidades Cidadãs” para esclarecimento de dúvidas das pessoas transgênero – transexuais, travestis e não binárias – ao procedimento de alteração e averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida.

Na ação, promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, será oferecida orientação jurídica sobre os direitos da comunidade transgênero, acolhimento de denúncias sobre LGBTfobia e violência institucional, bem como serviços relativos à saúde.

No Salvador Shopping, o posto estará disponível nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de outubro, das 13h às 19h, na sala 3 do Instituto JCPM de Compromisso Social (piso G2). E, no Salvador Norte Shopping, na quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 de outubro, das 13h às 19h, no Espaço Cidadania (localizado no piso L1).

Os centros de compras são parceiros do mutirão, patrocinando 60 kits de certidões dos tabelionatos de protestos para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos envolvidos.