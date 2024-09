Show da Banda Sem Meia é destaque no Nova Cena Festival em SP

Formada por, a banda Sem Meia, que traz uma sonoridade única unindo pop, rock e punk, tem uma apresentação marcada para 19 de setembro em um novo festival que mostra novos talentos numa noite mais do que especial: o Nova Cena acontece na House of Legends São Paulo, uma tradicional casa de shows na Vila Madalena, e terá a presença estelar da banda e de outros nomes em ascensão. Para a nova fase, Celo contou que este espetáculo vai servir não só para levar um belo repertório para um público apaixonado, mas também para apresentar, oficialmente, Yudão como novo integrante: “Nossa expectativa para show são as melhores, passamos um período nos reorganizando para estar com o time completo para esse show, será a apresentação de nosso novo integrante Yudao na guitarra com nosso técnico oficial Vitinho pilotando nosso som”, revelou. Uma noite especial merece momentos especiais e, por isso, o guitarrista também comentou que será recheado de surpresas, além de dar um spoiler de que algo grande está por vir nas próximas apresentações e em suas redes: “Teremos surpresas para nosso público, com um novo formato show, que esperamos deixar a experiência sonora cada vez melhor. Para os próximos teremos mais novidades, que anunciaremos em nossas novas redes sociais, aguardem!” O festival também apresentará Pedro Caio e Tor Sakata e o Rockstar Club, a partir das 20h, com ingressos a partir de 25 reais.Data: 19/09 (quinta-feira) Local: House Of Legends (São Paulo – Vila Madalena) Início do evento: 20h Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/nova-cena-festival/2594594?referrer=linktr.ee&share_id=copiarlink&referrer=l.instagram.com Venda antecipada RS 25,00 Valor da entrada RS 30,00A banda Sem Meia tem uma história rica e dinâmica que reflete sua dedicação à música, ao lado da evolução artística. Ao lado de Songz, produtor que já colaborou com artistas de renome como Joelma, Luiza Possi e Vitor Kley, lançaram “Agridoce”, uma faixa que fala sobre todas as nossas dualidades frente à vida. A faixa foi bem recebida pelos fãs e pela crítica, consolidando a posição da SM como uma banda capaz de entregar músicas profundas e emocionalmente ressonantes. Além de suas produções musicais, a Sem Meia também está focada em fortalecer sua presença ao vivo. Conhecidos por suas performances energéticas e cativantes, os shows são uma extensão da paixão e dedicação que a banda coloca em sua música. Com uma base de fãs fiel e crescente, estão prontos para conquistar ainda mais corações com sua autenticidade e talento indiscutível. Inspirados por ícones do punk rock e pop como Charlie Brown Jr., Avril Lavigne e Paramore, os membros da Sem Meia estão continuamente explorando novas direções musicais. Trabalhando com compositores como Deko, Lordinho e Koala, a banda está expandindo seus horizontes e incorporando novas influências em sua música.