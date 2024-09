“Show da Escolinha” revive humor de Chico Anysio em espetáculo imperdível

No dia 5 de outubro de 2024, o humor brasileiro ganhará vida novamente com a apresentação da peça Show da Escolinha, uma homenagem ao icônico Chico Anysio. Dirigido por Tininha Araújo, com quase 40 anos de carreira, o espetáculo promete levar o público a uma viagem nostálgica ao universo da Escolinha do Professor Raymundo, um dos maiores clássicos da comédia nacional. O evento será realizado no Centro de Convenções Chico Anysio, localizado no E Suítes Hotel Recreio Shopping, na Avenida das Américas. Classificação; a partir de 12 anos. Vendas pela plataforma Sympla.

O ator André Lucas, filho de Chico Anysio, assume o desafio de interpretar dois dos personagens marcantes do humor nacional: o divertido Seu Aranha, um policial cuja apresentação dispensa o distintivo. “Puliça! P-U-L-I-C Cedrilha – A, otoridade mauxima”, personagem que o próprio André deu vida, na original Escolinha, e o inesquecível Professor Raymundo, personagem icônico de seu pai. Outro destaque do espetáculo, será a participação de Chico Anysio feita in memoriamatravés de um vídeo especial, garantindo que a essência do humorista esteja presente no espetáculo.

André revela que se sente feliz em ver novos talentos brasileiros do humor. E, acha importante incentivá-los, assim como resgatar a memória de grandes humoristas que fizeram a história do humor no Brasil, como seu pai.

“Mais do que uma homenagem a meu pai, esse show é uma forma de recuperar no palco a essência do humor brasileiro e dar chance a novos comediantes que estão despontando por todo Brasil.

Conheça o elenco:

André Lucas: muito cedo começou a conquistar o público com seu talento. Primeiro, ainda adolescente, na rádio Globo, no Rio. Na época, André fazia um quadro chamado a ‘‘Galera do Chico’’, onde interpretava todos os personagens criado pelo pai. Na TV Globo, o humorista começou em 1984, com pequenas participações em quadros no programa Chico Anysio Show. Seu primeiro papel de destaque foi o assistente ‘‘Simpson’’ do Xerife Branco Billy e, logo em seguida, o filho ‘‘Ted’’ do Pastor Tim Tones, ambos personagens criados e imortalizados por Chico Anysio. Mas, a consagração de André Lucas viria mesmo em 1994, quando estreou na Escolinha do Professor Raymundo. Na Escolinha André ficou conhecido pelo personagem ‘‘Seu Aranha’’. Foi com ele que o bordão ‘‘Para com ilsso! Deixa Dilsso!’’ ganhou as ruas de todo o país.

Diogo Bonfim: Ator, humorista e comunicador. A versatilidade de Diogo chama atenção de vários veículos. Sendo convidado para comandar e participar de reportagens, ser apresentador em eventos corporativos ou mestre de cerimônia em palestras e simpósios. Atualmente, atua em reportagens externas, levando entretenimento ao público, e atua no estúdio, com suas personagens no Programa “Vem com a gente”, apresentado por Gardênia Cavalcanti, sendo transmitido ao vivo pela BAND RIO.

Thiago Chagas: talentoso ator e comediante carioca. Reconhecido pela sua versatilidade nas artes cênicas, Thiago se destacou na internet com sua personagem “Dona Fernandona”, uma homenagem divertida à icônica Fernanda Montenegro. Thiago deu início à sua trajetória profissional ainda na adolescência nos anos 2000. Além de seu talento como ator, destaca-se como roteirista, autor e produtor, consolidando-se como uma figura influente e multifacetada nas artes brasileiras.

Dani Fontenelle: Atriz de formação há mais de 20 anos, com diversas participações em TV e teatro. Comunicadora formada pela Escola de Rádio do Rio de Janeiro, tendo vasta experiência no ramo de apresentação de programas, eventos, lives, reportagens e etc. Com 11 anos de carreira na música, DJ Dani Fontenelle já passou por diferentes casas de shows, apresentando-se ao lado de grandes artistas, como: Péricles, Ludmilla, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Léo Santana, Jota Quest, Xande de Pilares, Banda Melim, Vintage Culture, Tiago Martins, Melanina Carioca, Naiara Azevedo, Tony Garrido, João Gabriel, Naldo Benny, DJ Marlboro e outros. Além de passar por rádios, como: Beat 98, Transamérica, Costa Verde e FM O Dia.

Miguel Marques: atua como Rádio Ator, desde 2012. Miguel Marques, se encontra nos programas da Super Rádio Tupi com os seus personagens. Nos programas: Show da Show da “Show do Antônio Carlos”,” Show do Clóvis Monteiro” e “Patrulha da Cidade”, “com o quadro: “Piada da hora” no Show do Antônio Carlos, Silvio Santos da Tupi no Show do Clóvis Monteiro e o Nem Lamatraca. MIGUEL MARQUES é conhecido como o “Gigante da Comédia”

Gama Produção: Léo Gama, a frente da Gama Produção, realizador de Festivais e também de grandes produções teatrais.

Tininha Araújo – Direção Geral: Diretora com quase 40 anos de profissão, dos quais quase 20 na TV GLOBO. Já dirigiu no SBT, Record, Band RJ e SP, Rede TV, GNT, SIC, em Portugal – Tpa, em Angola

Os ingressos para o Show da Escolinha já estão disponíveis, com valores que variam entre R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira), além de uma promoção antecipada por R$ 30,00.

Agenda da temporada :

5 de outubro de 2024 – Centro de Convenções Chico Anysio, que fica no E Suítes Hotel Recreio Shopping na Av. das Américas 19.021. Ingressos Inteira R$ 70,00 |meia R$ 35, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

18 de outubro de 2024 – Teatro Raul Cortez, que fica na Praça do Pacificador – Centro de Duque de Caxias. Ingressos Inteira R$ 70, | meia R$ 30, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

25 de outubro de 2024 – Teatro Dr. Átila Costa, que fica na rua Francisco Santos Silva, 555 – Vila São Pedro, São Pedro da Aldeia. Ingressos Inteira R$ 70, | meia R$ 35, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

Serviço:

Show da Escolinha – Em homenagem a Chico Anysio – Recreio

Dia: 05 de outubro – sábado

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Chico Anysio

Endereço: Av. das Américas, 19.021 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ

Venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97548/d/274213/s/1873665