Show de Guilherme Lemos com Tributo a Legião Urbana de graça , acontece sexta-feira(11), no Parque Shopping Sulacap

Eventos são realizados de sexta a domingo em comemoração aos 11 anos do shopping com programação de graça no estacionamento G3 , além de diversas opções de gastronomia e lazer para as crianças.

Um show em tributo à Legião Urbana, comandado por Guilherme Lemos e a banda Filhos da Revolução são as atrações de sexta-feira, dia 11 de outubro, no estacionamento do Parque Shopping Sulacap. O evento, que acontece durante todo o final de semana, tem seu início na sexta às 17 horas com uma homenagem aos 28 anos sem a lenda da música nacional. Já no sábado, dia das crianças, a banda Toc 80 anima pais e filhos em um show dançante com os sucessos dos anos 80, além da presença de personagens vivos da famosa Tropa Canina e atual sucesso de bilheteria dos cinemas, Mega Divertidos. Uma inédita área Kids é a grande atração da festa, com tobogã de seis metros de altura, parede de escalada, mega escorregador, piscina de bolinhas e área baby para pequenos a partir das 14 horas. E para encerrar o final de semana, o que é bom precisa continuar, o projeto Samba e Feijoada retorna ao palco do Sulacap ao comando do DJ Lekinho e Grupo Mandela, também a partir das 14 horas.

No terceiro final de semana de outubro, o evento da produtora LOC FASHION traz a sambista Criss Massa comandando o Samba da Massa no palco do Samba e Feijoada na sexta-feira, cover do Cazuza, Rita Lee e Paula Toller no sábado, e domingo o rock volta a dominar a cena musical.

Para encerrar o mês de aniversário, o Parque Shopping Sulacap está preparando uma atração surpresa no sábado 26 que promete não deixar ninguém parado. O shopping já tradicional em seus shows e eventos de gastronomia, traz grande nome da música nacional ao palco do evento, com entrada gratuita. Na sexta e no domingo a programação do evento segue com Pop Rock e Samba.

SERVIÇO:

EVENTO: 11 ANOS PARQUE SHOPPING SULACAP

SHOW COM GUILHERME LEMOS – TRIBUTO LEGIÃO URBANA

LOCAL: ESTACIONAMENTO G3 – PARQUE SHOPPING SULACAP

DATAS: 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 E 27 DE OUTUBRO

HORÁRIO: SEXTAS DAS 14H ÀS 23H | SÁBADOS E DOMINGOS DAS 14H ÀS 23H

ENTRADA GRATUITA

REALIZAÇÃO LOC FASHION E PARQUE SHOPPING SULACAP