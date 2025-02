Show de samba com grande artista no Rio de Janeiro

Neste domingo (9), tem o show Samba Rena com Renato da Rocinha, Délcio Luiz Grupo Entre Elas e Samba Taberna.

Neste domingo, dia 9 de fevereiro, a partir das 14h, o Renascença Clube vai receber um dos maiores eventos da sua história. O Show Samba do Rena recebe Renato da Rocinha, Délcio Luiz, Grupo Entre Elas e Samba Taberna.

Os ingressos já estão à venda pela pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/samba-do-rena/2785096 .

Mais informações: 21-99537-0162. Classificação: 16 anos.



Renato da Rocinha:

Renato da Rocinha, com o próprio nome diz, nasceu e se criou na Rocinha. Apaixonado pelo samba desde pequeno, costumava frequentar as rodas de samba e pagode com o pai e nunca mais parou. No repertório do artista, sucessos como “Castelo de um Quarto Só” , “Se A Fila Andar”, “Deus No Comando”, “Anota Aí” e muitos outros.



Délcio Luiz:

O cantor e compositor Délcio Luiz um dos grandes nomes da história do pagode carrega na bagagem mais de 30 anos de carreira e já fez parte de grupos renomados como, Fundo de Quintal, grupo Preto Sem Preconceito, Grupo Raça e Kiloucura. Em seu catálogo musical, Délcio acumula mais de 500 músicas de sucessos autorais que foram gravadas nas vozes de diversos grupos e cantores consagrados como, Molejo, Exaltasamba, Alcione, Arlindo Cruz, Mumuzinho, Péricles, Thiaguinho, Art Popular, Só Pra Contrariar, Karametade, Negritude Júnior, Péricles, dentre outros mais. O mais atual foi o cantor Tiee que em parceria com Délcio Luiz gravou a música “Juntos” em 2023. Ele é autor de vários sucessos que marcaram a memória do público, principalmente, a geração dos anos 90, incluindo as canções como, “Meu casamento”, “Gamei”, “Hoje Eu Vou Pagodear”, “Marrom Bombom”, “Gamei”, “Cilada”, “Desliga e Vem”, “Eu e Ela”, “Paparico”, que teve uma versão em espanhol gravada por Julio Iglesias – “Mamacita”, “O Bem”, “Frases do Amor”, “Passando a Visão”, “Cilada”, “Timidez”, “Dança da Vassoura”, “Sentimento Nú”, entre outros mais.



Grupo Entre Elas:

Formada em 2006 por quatro mulheres, a banda reproduz músicas autorais e clássicos do samba e do pagode. Ao todo, o grupo já reúne quase 8 milhões de visualizações somente na plataforma YouTube. O grupo feminino de samba e pagode de Florianópolis Entre Elas celebrou 18 anos de trajetória no ano passado.



Serviço:

Show Samba do Rena com Renato da Rocinha, Délcio Luiz, Grupo Entre Elas e Samba da Taberna.

Data: 9 de fevereiro de 2025.

Horário: 14h

Local: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí, Rio de Janeiro – RJ.

Promoção ingressos: Ingresso Pista Duplo – 2° Lote: R$ 20,00. https://www.sympla.com.br/evento/samba-do-rena/2785096

Mais informações: 21-99537-01- Juliana Xavier.

Classificação: 16 anos.