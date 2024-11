Show de Xamã na Concha Acústica é cancelado; entenda

O show do cantor Xamã, dono de hits como ‘Leão’ e ‘Malvadão 3’, que ocorreria na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no próximo sábado (16), foi cancelado. Essa seria a primeira apresentação do artista na Concha.

Segundo nota, o cancelamento do show é devido a “imprevistos logísticos” que impactaram na realização da apresentação. Para aqueles que adquiriram o ingresso, o reembolso será realizado conforme o método de pagamento utilizado.