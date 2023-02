Show do O Poeta e diversas atrações no Bombar; Clube CORREIO dá 10% de desconto

Após dois anos sem realizar a festividade tradicional da Rainha do Mar, baianos e turistas já esperam ansiosos para celebrar o Dia de Iemanjá, no Rio Vermelho. O Bombar realiza no dia 2 de fevereiro, a festa ‘Bombar Saúda Yemanjá – Ano III’ e assinantes do Clube Correio tem 10% de desconto no ingresso.

Após a edição de 2020, com cerca de 10 mil pessoas, este ano o evento contará com mais de 10 horas de show e mais de oito atrações nos dois espaços da casa ao longo do dia.

Com uma line-up para todos os gostos, celebrando os sorrisos e encontros do evento, o festejo começa às 11h no espaço térreo com DJ Assis agitando a galera numa mistura irreverente de ritmos. Logo após, diretamente de São Paulo e com sua batida diferenciada, o DJ e produtor musical MULÚ, um dos responsáveis pela renovação da música eletrônica brasileira e com participação em festivais como Tomorrowland e Eletronic Daisy Carnival, comanda a casa a partir das 13h.

Fora da Real e convidados garantem um bom sambinha para o público, com apresentação às 14h30. Fazendo o setlist de transição, a baianidade fica por conta da DJ Gabi da Oxe, presente em diversos eventos da cena cultural de Salvador, e logo após, 18h, prometendo um balanço diferenciado na união do trap e pagodão baiano, Gibi & Sistema Paggotrap convidando MCDO (Afrocidade), Fernanda Maia (Afrocidade) e Semiséria, dão continuidade ao clima da festa.

No andar superior, durante todo o dia, o espaço contará com shows dos DJs Ober e Ian Fraguas, oferecidos pela Beats Caipirinha.

Para finalizar o dia da Rainha do Mar, dos paredões para os grandes palcos de Salvador, O Poeta – que recentemente fez um show na casa com ingressos esgotados -, é um dos grandes nomes do pagodão atual e chega com show completo no primeiro andar. Trazendo O Maggo como convidado, o cantor promete muita quebradeira para o público presente, a partir das 19h30. Fechando a festividade, DJ Álvaro Réu vem com seu setlist de muita música baiana, funk e pagode, às 21h.

Conhecido pela diversidade de ritmos, o Bombar tem apostado no pagode, samba e pagotrap em sua grade de atrações, e na festa de Iemanjá não seria diferente. Para a sócia do Bombar, a empresária e DJ Gabi da Oxe, o pagode, o samba e o pagotrap são os ritmos do momento que estão dominando o cenário baiano e a festividade vem como essa confirmação. “Estamos na prévia do Carnaval, com os festejos de Iemanjá acontecendo, o pagode, o samba e o pagotrap tem ganhado ainda mais visibilidade no cenário da música baiana e esse momento vem para confirmar esses ritmos da identidade da cidade”, comenta.

Com apresentação da Beck’s, patrocínio da Abslout, apoio do Picolé Capelinha e Melissa, os interessados podem adquirir ingressos, válido para as duas áreas do espaço, através do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/bombar-sauda-yemanja-ano-iii/1849254.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Térreo

11h às 13h – DJ Assis

13h às 14h30 – MULÚ

14h30 às 17h – Fora da Real

17h às 18h – DJ Gabi da Oxe

18h às 19h30 – Sistema Paggotrap

Andar superior

19h30 às 21h – O Poeta

21h às 22h – DJ Álvaro Réu

Durante o dia – DJ Ober e DJ Ian Fraguas