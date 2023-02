Sicoob da cidade alta comemora 11 anos em atividade

A agência do Sicoob Costa do Descobrimento localizado no endereço Praça Nações Unidas, 05, no centro de Itamaraju, comemora nesta sexta-feira (03) de fevereiro, 11 anos de sua fundação e recebeu seus associados para um encontro no melhor espírito cooperativista.

Diretores, conselheiros e colaboradores da PA-05 estiveram presentes, recebendo autoridades, associados e convidados. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (03) e contou com o culto ecumênico.

Na oportunidade, o diretor de Relacionamento Gerson Carlos Ferreira Souto “Boré”, respondeu questionamentos e agradeceu pela confiança dos cooperados.

Hoje a unidade celebra 11 anos, ao logo desse tempo quais dificuldade e conquistas da cooperativa na cidade?

“Boré” – Esse período nos garantiu pleno sucesso, dificuldades foram muitas, mas com a força e dedicação da equipe de funcionários, e apoio dos associados, vencemos todas e muitas vezes superamos as metas estabelecidas. Sendo diversas vezes destaque até a nível nacional.

Quais produtos oferecidos pelo Sicoob, número de associados da cooperativa, Pontos de Atendimentos (PA’s) integradas ao Sicoob Costa do Descobrimento?

“Boré” – Atualmente oferecemos todos os serviços disponíveis no mercado bancário, contamos com mais de dez mil associados.

Quem está apto a se tornar um cooperado e quais os benefícios?

“Boré” – Todo cidadão pode ser um associado Sicoob, desde que atenda as regras de seletividade estabelecidas pelo SFN (Sistema Financeiro Nacional), para se ter conta em instituição financeira. Quanto as vantagens são diversas, pois a pessoa que escolhe fazer parte do Sicoob, se torna um sócio da cooperativa, passa assim a usufruir de todas as prerrogativas estabelecidas no Estatuto social. Obtém taxas de empréstimo inferior às praticadas pelo mercado, participando da divisão das sobras (lucros) anuais.

Quais os projetos e metas para os próximos anos?

“Boré” – Expandir o número de agências com abertura em novos municípios, sempre procurar oferecer o melhor para nossos cooperados. Mas neste momento aproveito a oportunidade para parabenizar ao gerente Chico Lage e toda a sua equipe, pelo excelente trabalho desenvolvido a frente do Sicoob da cidade alta.

O aniversário foi comemorado junto com associados da agência, contando com um coffee break.

O PA-05 do Sicoob Costa do Descobrimento é uma das 08 unidades presente nos municípios de Itamaraju, Prado, Alcobaça, Itabela, Eunápolis, Porto Seguro e Camacã.

Outras imagens do evento.