Sicoob é uma das três melhores instituições financeiras do Brasil, segundo ranking da Forbes

O Sicoob está no Top-3 brasileiro do ranking “Melhores Bancos do Mundo 2023”, eleito como uma das melhores instituições financeiras do país. A lista é uma das mais respeitadas no mundo corporativo, elaborada pela Forbes em parceria com a empresa de pesquisas de mercado Statista. Ao todo, foram avaliadas 415 instituições.

O ranking é formado por uma pesquisa pública, considerando a opinião de 48 mil pessoas, de 32 países diferentes. Eles avaliam quesitos como atendimento, serviços digitais, assessoria financeira e confiança nas instituições.

De acordo com Marco Aurelio Almada, diretor-presidente do Sicoob, a terceira colocação no ranking brasileiro é motivo de extremo orgulho para a instituição financeira cooperativa. “O Sicoob mostra ao mercado que é um agente diferente das instituições bancárias. Um dos motivos é que temos pilares de atuação focados na sociedade e no nosso cooperado, caminhamos juntos e estamos na vanguarda quando o assunto é inovação. Mais que uma escolha financeira, o Sicoob é uma instituição preparada para contribuir com a democratização do acesso a produtos e serviços financeiros, transformando, dessa forma, a realidade socioeconômica do nosso país”, explica o executivo.

O Sicoob é um sistema de cooperativas financeiras, formado por 14 cooperativas centrais, 343 cooperativas singulares e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que vem ganhando espaço nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, ultrapassou a marca dos 7 milhões de cooperados, um recorde para o cooperativismo financeiro. “O nosso modelo é especial, principalmente porque o cooperado sempre sai ganhando. Por não visarmos o ganho financeiro, praticamos taxas e juros mais justos e acessíveis do que os demais agentes do SFN”, fala Almada.

Desde 2020, quando se iniciou a pandemia de Covid-19, o Sicoob também acreditou e intensificou em uma “mescla” de atuação física e digital: ao invés de fechar pontos de atendimento, como é comum no mercado financeiro, decidiu abrir postos em todo o Brasil, além de investir ainda mais em uma estrutura digital que possibilitasse aos seus cooperados a resolução de suas questões financeiras na palma das mãos.

De acordo com dados do Banco Central, o Sicoob se tornou a maior rede de atendimento físico do país, com mais de 4,3 mil pontos de atendimento, ultrapassando players bancários relevantes. Em mais de 360 cidades brasileiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente fisicamente.

Recentemente, a instituição financeira divulgou seus dados de “Ganho Social” — um levantamento realizado anualmente que compara as taxas, tarifas e outros encargos praticados pela cooperativa em comparação com bancos. “A diferença foi de uma economia de R$ 20,9 bilhões para os cooperados, ou seja, quem fez negócios com o Sicoob deixou de gastar um valor em torno de R$ 4,9 mil, em média, só por ter escolhido o cooperativismo financeiro”, afirma Almada. Nesse valor já está somado o resultado contábil, de R$ 5,5 bilhões, um montante que retorna aos cooperados já que estes são os verdadeiros donos do negócio.

“Estamos muito contentes em saber que escolhemos o caminho certo: ficamos ao lado de nossos cooperados e estamos crescendo de maneira sustentável e exponencial nos últimos anos. Temos certeza de que vamos ampliar ainda mais a atuação do cooperativismo financeiro no Brasil com ética, transparência e responsabilidade social como principais motes”, finaliza Almada.

Por | Ascom Sicoob