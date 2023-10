Sicoob participa da Semana Mundial do Investidor

O Sicoob participa da 6ª Semana Mundial do Investidor, uma iniciativa promovida pela IOSCO e coordenada no país pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entre os dias 2 e 8 de outubro, mais de 80 países se unem para oferecer atividades educacionais, com o objetivo de fortalecer a resiliência financeira, melhorar a compreensão sobre criptoativos, discutir finanças sustentáveis ​​e abordar temas como prevenção de fraudes, noções básicas de investimento, tecnologia e finanças digitais.

Ao longo da Semana Mundial do Investidor, as cooperativas do Sicoob realizarão diversas ações educacionais, incluindo cursos, palestras, contação de histórias, workshops interativos com especialistas. Essas iniciativas visam oferecer acesso gratuito a informações, auxiliando os brasileiros em sua jornada em busca de saúde financeira e crescimento econômico.

Além disso, o Sicoob, por meio do Instituto Sicoob, também oferece diversas soluções em Educação Financeira que podem ser acessadas, gratuitamente, em: sicoob/cidadaniafinanceira .

Ao participar dessa iniciativa, o Sicoob reforça seu compromisso como um promotor incansável da educação financeira e do cooperativismo em todo o país. “Facilitar acesso a informações que podem ajudar as pessoas a alcançarem estabilidade financeira e adquirir conhecimento para buscar investimentos seguros é muito importante para nós. Acreditamos que o acesso à informação é um pilar fundamental para a construção de uma comunidade financeiramente empoderada, e é com base nesse princípio que o Sicoob contribui para a construção de um futuro financeiramente sustentável para todos os seus cooperados e a sociedade em geral”, diz Louize Oliveira, supervisora de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob.

Acesse as redes sociais do Instituto Sicoob e acompanhe as dicas e conteúdos.