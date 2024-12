SideWalk faz ação de natal com sandália FreeWalk

A varejista promove uma grande campanha com tema XMAS VIBES ONLY para o fim de ano

Fundada em 1982, a varejista de calçados e roupas SideWalk, prepara um natal incrivel para seus clientes e parceiros. Com o tema XMAS VIBES ONLY e uma ativação 360, criando uma sinergia entre seus pontos de venda física e digital, juntamente com uma ação onde as compras à cada R$ 899,90 o cliente ganha uma sandália FreeWalk (consulte regulamento)

A expectativa é que o natal trará mudanças positivas e significativas para a rede, buscando o fortalecimento da marca junto aos seus clientes e franqueados, junto ao novo posicionamento da marca. As transformações da gestão de uma marca e de como ela se posiciona em suas comunicações, são fundamentais para aproximá-la do público e manter a marca forte.

A Sidewalk vem promovendo seus produtos afim de gerar maior interesse e satisfazer as necessidades de seus consumidores. As campanhas que vem desenvolvendo atualmente tem como principal finalidade entender o comportamento do público, reposicionar a marca no mercado para aproximá-la cada vez mais de seus clientes e manter a marca forte, gerando relacionamentos lucrativos para a empresa.

Encontre o presente ideal de Natal para você ou para quem você ama em uma das lojas da Sidewalk ou acesse o perfil oficial da marca no Instagram @Sidewealk_oficial e tire suas dúvidas.