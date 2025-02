Signos que podem acabar casando com o seu melhor amigo

Sim, leu bem. A sua cara-metade pode estar mesmo debaixo do seu nariz e você nunca apercebeu. Não acredita? Veja a lista dos signos que podem acabar por casar com o seu melhor amigo. É do Astrotalk.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Para os nativos deste signo, a amizade deve ser a base de qualquer relação forte, isto faz com que se apaixonem facilmente por um amigo que “os compreenda completamente”.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Já os nativos deste signo valorizam a lealdade e a confiança acima de tudo. Para eles “casar com um melhor amigo significa ter um parceiro que os conhece por dentro e por fora e que os aceita como são”.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

“São charmosos, diplomáticos e adoram estabelecer ligações profundas.” Para os nativos deste signo, casar com um melhor amigo pode ser “um sonho tornado realidade” porque têm a oportunidade de criar “uma relação cheia de respeito mútuo, compreensão e valores compartilhados”.

