O pastor Silas Malafaia, uma das figuras mais influentes do meio evangélico brasileiro, usou suas redes sociais na noite deste domingo (17) para lamentar a morte do Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve. Em um breve post, Malafaia expressou solidariedade à família e aos membros da igreja liderada por Rina.

“O Senhor levou meu amigo Apóstolo Rina. Que Deus console a família e a igreja”, escreveu o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os fiéis, com milhares de comentários de seguidores que também prestaram suas condolências.

Relembre o caso

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, de 52 anos, morreu no início da noite deste domingo após sofrer um acidente de moto na região de Campinas (SP). Ele retornava de um culto em São João da Boa Vista junto ao grupo Pregadores do Asfalto, motoclube ligado à Bola de Neve, quando perdeu o controle do veículo. Levado consciente ao Hospital de Clínicas da Unicamp, o líder religioso não resistiu às múltiplas fraturas.

Fundador da Bola de Neve em 1999, o Apóstolo Rina deixa um legado de fé e inovação, com uma igreja que hoje conta com 560 unidades espalhadas por 34 países.

The post Silas Malafaia lamenta morte do Apóstolo Rina: “O Senhor levou meu amigo” appeared first on Fuxico Gospel.