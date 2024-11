Silvana Chaves é celebrada em almoço organizado por Claudia Salomão

Antecipando as comemorações de aniversário da juíza Silvana Chaves, que completa nova primavera em 16 de novembro, a relações-públicas Claudia Salomão organizou um almoço memorável. Na tarde de sexta-feira (8/11), a anfitriã abriu as portas de sua elegante mansão no Lago Norte para receber amigas e confidentes em uma celebração marcada por alegria e cumplicidade.

Ao entrar na residência de Claudia Salomão, a aniversariante foi surpreendida com a recepção calorosa do seu grupo de amigas leais. A decoração, pensada em cada detalhe, também foi uma bela surpresa. A relações-públicas providenciou uma mesa-posta com arranjos florais em tons de rosa e pratarias na mesma paleta.

Viva Silvana Chaves!

Antes de servirem o almoço preparado pela talentosa chef Ivette Pires, Silvana e as convidadas aproveitaram para festejar o reencontro e brindar a relação de amizade entre elas, construída nos detalhes diários de convivência.

Emocionada, a aniversariante expressou gratidão à anfitriã pela delicadeza e atenção. “A vida é um presente de Deus e ser celebrada por uma amiga-irmã como a Claudia, que é uma mulher linda, generosa e verdadeira, é um privilégio ímpar. Eu amei a surpresa de uma tarde maravilhosa ao lado de pessoas preciosas ao meu coração”, celebrou.

Almoço sofisticado

O menu diversificado agradou a todos os paladares, com opções de massas, peixes, carnes e saladas. Para brindar a vida da aniversariante do mês de novembro, o grupo apreciou o rótulo de champagne Piper Heidsieck, um presente de Lara Torres, além de vinhos da Wine C.

Após o almoço, as amigas curtiram a tarde ao som do DJ Sony, dançando sucessos nacionais e internacionais que embalaram o encontro. O momento foi marcado por selfies e muitas risadas, com as convidadas relembrando histórias compartilhadas ao longo dos anos.

Hora do “parabéns”

No auge da celebração, Claudia Salomão levou até a aniversariante o bolo de aniversário preparado e decorado pela Brogues em tons de rosa, inspirado no estilo dos anos 2000. O “parabéns” foi descontraído, com desejos de amor, saúde e prosperidade para a aniversariante.

“A amizade é bálsamo necessário à condição humana. Sou uma mulher realizada na vida pessoal e profissional. Para o ano novo que se inicia, clamo pelas bênçãos de Deus a quem agradeço o milagre diário da existência e rogo a Ele por um ano de realizações nos vários aspectos da minha vida”, revelou a aniversariante e homenageada à coluna.

Reforçando a importância de manterem o elo da amizade firme, a anfitriã garantiu que “a amizade é para quem merece”. Em resposta, as amigas celebraram e entoaram “estamos entregues a vocês”.

Confira os highlights do aniversário organizado por Claudia Salomão:

Veja os cliques da festa, pelo olhar de Nina Quintana:

