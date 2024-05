Silveira quer Petrobras focada em “dever social” na era Chambriard

Ministro de Minas e Energia disse que estatal deve aceitar menos pressão do mercado financeiro e não precisa dar 100% de lucro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Washington Costa/Fazenda – 28.fev.2023

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 14h05



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), defendeu nesta 2ª feira (27.mai.2024) que a Petrobras seja mais resistente a pressões do mercado e pediu que o governo federal “não se envergonhe” de ser o controlador da estatal. O chefe do órgão criticou a lógica “ultraliberal” de gestões passadas e declarou que a empresa deverá focar agora em seu “dever social”.

“Não tem essa pressão do mercado financeiro e de não ter coragem. Teve covardia no passado. Paulo Guedes [ministro da Economia da gestão Bolsonaro] deu uma entrevista em que disse que a Petrobras tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Isso é crime. O governo é controlador”, declarou Silveira em Belo Horizonte, onde participou da abertura de um grupo de Transições Energéticas do G20.

“Então, o que o governo quer na Petrobras? Que continue sendo uma empresa atrativa para o investidor nacional e internacional, que tenha uma governança segura, uma empresa perene. Agora, ela tem um dever social”, acrescentou o ministro.

As declarações de Silveira se dão pouco tempo depois de a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, tomar posse na estatal. A cerimônia foi realizada na 6ª feira (24.mai), depois de uma saída com ruídos do antecessor Jean Paul Prates.

“Eu estou muito otimista [com a gestão de Chambriard], porque ela conhece a agenda do Brasil. Quando ela aceita um desafio, ela aceita conhecendo a agenda. E ela vai fazer com esse espírito de manter a empresa sob uma gestão que dê à empresa a credibilidade para atrair investidores”, disse o ministro sobre a nova presidente, que fez carreira na estatal e presidiu a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Ao falar sobre Chambriard, Silveira destacou que respeitará a governança da Petrobras. Disse que nunca ligou para “interferir no governo” da estatal. Ainda assim, criticou direcionamentos “liberais” de antigas presidências da empresa que buscavam um lucro de 100% à frente dos projetos.

“Veio um governo ultraliberal, a empresa já tinha na sua gênese os servidores, altos profissionais, preparados e reconhecidos internacionalmente, mas que naturalmente protegem o interesse da empresa. Pegaram um ministro, ou superministro [em referência a Paulo Guedes], e se fortaleceu essa tese. Precisa a Petrobras ter 100% de lucro? 200% de lucro?”, questionou.